- 1/2
- 2/2
الان تتابع سفارة المملكة بفرنسا توصي رعاياها بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
أوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، اليوم السبت، رعاياها المقيمين والزائرين، باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس؛ على خلفية الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات هناك.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام الخاصة بالسفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بفرنسا توصي رعاياها بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.