شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخو الفقيدة)، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين.