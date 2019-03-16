أمير الحدود الشمالية يوّجه باستدعاء مالك منتزهات أقام نشاطاً غنائيا «دون ترخيص»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهات الرسمية، باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر، واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات عن الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل. وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهات الرسمية، باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر، واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات عن الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل. ووجه أمير منطقة الحدود الشماليةالجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة.



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