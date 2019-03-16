القيادة تهنئ رئيس أيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس أيرلندا مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. Advertisements وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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