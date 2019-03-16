الأمراء يؤدون الصلاة على البندري بنت عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير تركي الفيصل وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخو الفقيدة) وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.