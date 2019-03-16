المرور السعودي يرد على استخدام الراكب للجوال لا يعد مخالفة

صرحت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الست، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” بأنه في حالة استخدام راكب السيارة الذي يجلس بجوار السائق للهاتف الجوال فإن ذلك لا يعد مخالفة على الإطلاق.

وقد جاء هذا التوضيح من قبل المرور السعودي رداً على استفسار أحد المواطنين قائلاً: “هل استخدام الجوال للراكب أما م يعد مخالفة؟، يعني ذلك الراكب قدام جنب السائق؟”، فجاء رد الإدارة العامة للمرور بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “بأنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال”.