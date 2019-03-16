، "خيمة تعاليل" تستضيف شعراء الحلقة النهائية لـ"فرسان القصيد" على مدار 3 أيام ،

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أعلنت "خيمة تعاليل" عن تخصيص حلقات ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل، لـ"فرسان القصيد"، بواقع خمسة ضيوف يوميًا قبل الحفل الختامي يوم الخميس المقبل.
وتستضيف الخيمة فرسان القصيد، حيث يهدف للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة.
كما يهدف "فرسان القصيد" في مسابقاته إلى احتواء معظم أنماط الشعر الشعبي تحت مظلته الجامعة؛ وذلك عبر توزع هيكلية البرنامج على فئات رئيسة تُمثل أربعة منابر شعرية، هي: النبطي، والمحاورة، والشيلات، والشعر الشعبي العربي بأنماطه (الزجل، العتابا، دارمي، الملحون...).
يُذكر أن المملكة لديها مخزون كبير من الموروث العريق الذي يشكل لها تاريخًا لا يمكن إغفاله؛ لذا يجب نشره بأبهى صوره كي يتشربه الجيل الحالي، ومن أهداف نادي الإبل الوصول بهذا الموروث للعالمية؛ ليصبح وسيلة جذب يقصدها الكثير من مختلف أنحاء العالم".
"خيمة تعاليل" تستضيف شعراء الحلقة النهائية لـ"فرسان القصيد" على مدار 3 أيامنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-16
أعلنت "خيمة تعاليل" عن تخصيص حلقات ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل، لـ"فرسان القصيد"، بواقع خمسة ضيوف يوميًا قبل الحفل الختامي يوم الخميس المقبل.
وتستضيف الخيمة فرسان القصيد، حيث يهدف للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة.
كما يهدف "فرسان القصيد" في مسابقاته إلى احتواء معظم أنماط الشعر الشعبي تحت مظلته الجامعة؛ وذلك عبر توزع هيكلية البرنامج على فئات رئيسة تُمثل أربعة منابر شعرية، هي: النبطي، والمحاورة، والشيلات، والشعر الشعبي العربي بأنماطه (الزجل، العتابا، دارمي، الملحون...).
يُذكر أن المملكة لديها مخزون كبير من الموروث العريق الذي يشكل لها تاريخًا لا يمكن إغفاله؛ لذا يجب نشره بأبهى صوره كي يتشربه الجيل الحالي، ومن أهداف نادي الإبل الوصول بهذا الموروث للعالمية؛ ليصبح وسيلة جذب يقصدها الكثير من مختلف أنحاء العالم".
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
08:26 PM
بهدف الحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة
أعلنت "خيمة تعاليل" عن تخصيص حلقات ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل، لـ"فرسان القصيد"، بواقع خمسة ضيوف يوميًا قبل الحفل الختامي يوم الخميس المقبل.
وتستضيف الخيمة فرسان القصيد، حيث يهدف للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة.
كما يهدف "فرسان القصيد" في مسابقاته إلى احتواء معظم أنماط الشعر الشعبي تحت مظلته الجامعة؛ وذلك عبر توزع هيكلية البرنامج على فئات رئيسة تُمثل أربعة منابر شعرية، هي: النبطي، والمحاورة، والشيلات، والشعر الشعبي العربي بأنماطه (الزجل، العتابا، دارمي، الملحون...).
يُذكر أن المملكة لديها مخزون كبير من الموروث العريق الذي يشكل لها تاريخًا لا يمكن إغفاله؛ لذا يجب نشره بأبهى صوره كي يتشربه الجيل الحالي، ومن أهداف نادي الإبل الوصول بهذا الموروث للعالمية؛ ليصبح وسيلة جذب يقصدها الكثير من مختلف أنحاء العالم".
، "خيمة تعاليل" تستضيف شعراء الحلقة النهائية لـ"فرسان القصيد" على مدار 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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