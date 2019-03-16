، "زوران": سنتعامل بذكاء وتركيز لهزيمة "الأهلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نسعى لتحقيق البطولات التي نشارك بها

أكد زوران مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لخوض مباراة الذهاب من دور النصف نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك عندما يقابل فريق الأهلي غداً.

وقال "زوران" في المؤتمر الصحفي: "نحن على أتم الاستعداد لخوض الشوط الأول من الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ولدينا رغبة في تحقيقها".

وعن مباراة الغد قال: "نأمل أن نخرج غداً بنتيجة إيجابية تساعدنا في خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة".

وتطرق "زوران" لفريق الأهلي وقال: "يعتبر من الفرق الجيدة والمنافسة بقوة على البطولة، وطبيعي أن يكون تركيزه عالياً جداً غداً".

وأضاف: "علينا أن نتعامل بذكاء طوال مجريات لقاء الغد، وأن نخوضها بتركيز عالٍ".

وختم "زوران" حديثه بالقول: "نخوض العديد من المباريات في بطولات مختلفة، ونسعى لتحقيق جميع البطولات التي نشارك بها".