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محمد بن مسعود - الدمام - شارك مستشفى الثغر العام بجدة في أكبر فعالية للمشي (امشِ 30)، والتي نظمتها وزارة الصحة في الواجهة البحرية، تحت رعاية وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف العمى.
وجاءت المشاركة بركن يُعد الأكبر من خلال مشاركة أقسام المستشفى ممثلة في إدارة المستشفى، وقسم التوعية الصحية، وشؤون المراكز، ومركز صحي الحرازات، ومركز صحي الأمير عبدالمجيد، وقسم الطوارئ والتغذية والتثقيف والنقل الإسعافي، بالإضافة إلى عدة جهات خارجية ضمن الشراكات المجتمعية مثل التمكين المجتمعي بالحرازات، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وهايكنج السعودية، ورويا التطوعية، وأمجاد التطوعية، وإدارة التعليم، ودار الفكر، ودراج جدة، ومجموعة من الفنانين التشكيليين وبعض مشاهير السوشيال ميديا.
مستشفى الثغر بجدة يشارك في حملة "امشِ 30"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
شارك مستشفى الثغر العام بجدة في أكبر فعالية للمشي (امشِ 30)، والتي نظمتها وزارة الصحة في الواجهة البحرية، تحت رعاية وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف العمى.
وجاءت المشاركة بركن يُعد الأكبر من خلال مشاركة أقسام المستشفى ممثلة في إدارة المستشفى، وقسم التوعية الصحية، وشؤون المراكز، ومركز صحي الحرازات، ومركز صحي الأمير عبدالمجيد، وقسم الطوارئ والتغذية والتثقيف والنقل الإسعافي، بالإضافة إلى عدة جهات خارجية ضمن الشراكات المجتمعية مثل التمكين المجتمعي بالحرازات، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وهايكنج السعودية، ورويا التطوعية، وأمجاد التطوعية، وإدارة التعليم، ودار الفكر، ودراج جدة، ومجموعة من الفنانين التشكيليين وبعض مشاهير السوشيال ميديا.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
07:44 PM
شارك مستشفى الثغر العام بجدة في أكبر فعالية للمشي (امشِ 30)، والتي نظمتها وزارة الصحة في الواجهة البحرية، تحت رعاية وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف العمى.
وجاءت المشاركة بركن يُعد الأكبر من خلال مشاركة أقسام المستشفى ممثلة في إدارة المستشفى، وقسم التوعية الصحية، وشؤون المراكز، ومركز صحي الحرازات، ومركز صحي الأمير عبدالمجيد، وقسم الطوارئ والتغذية والتثقيف والنقل الإسعافي، بالإضافة إلى عدة جهات خارجية ضمن الشراكات المجتمعية مثل التمكين المجتمعي بالحرازات، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وهايكنج السعودية، ورويا التطوعية، وأمجاد التطوعية، وإدارة التعليم، ودار الفكر، ودراج جدة، ومجموعة من الفنانين التشكيليين وبعض مشاهير السوشيال ميديا.
، مستشفى الثغر بجدة يشارك في حملة "امشِ 30" ،
المصدر : الخليج 365
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