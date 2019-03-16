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الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخ الفقيدة)، وعدد من الأمراء, وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.

الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-03-16

أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخ الفقيدة)، وعدد من الأمراء, وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.

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16 مارس 2019 - 9 رجب 1440

07:36 PM

أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخ الفقيدة)، وعدد من الأمراء, وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.

، الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن ،
المصدر : الخليج 365

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