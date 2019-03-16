، "صحة جازان" تنظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز الرعاية الآمنة في حالات الطوارئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمر 3 أيام بمشاركة 200 ممرض وممرضة وبواقع 20 ساعة تعليم

نظمت إدارة التمريض بـ"صحة جازان"، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "تعزيز الرعاية الآمنة لدى التمريض في حالات الطوارئ" والذي استمر لثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر بمشاركة 200 ممرض وممرضة من مختلف مستشفيات جازان.

وتناول البرنامج مجموعة من العناوين؛ منها: هيكلة قسم الطوارئ، فرز الحالات العدوى في أقسام الطوارئ، تقييم الحالات الطارئة، دور التمريض في الحالات الانعاشية، إرشادات عربات الصدمات، إدارة الألم، حالات الطوارئ العصبية والقلبية والتنفسية والعضلية الهيكلية والباطنية، حالات الأطفال الطارئة، التعامل مع حالات الصدمات ونقل الحالات الإسعافية وغيرها من العناوين .

وقال مدير إدارة التمريض بـ"صحة جازان" أخصائي أول بندر قحل، خلال البرنامج: إن أقسام الطوارئ بمستشفيات جازان تتعامل يومياً مع عدد كبير من المصابين والمرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يعد أحد التحديات التي تواجه العاملين من الكوادر التمريضية تحديداً في قسم الطوارئ.

وأشار إلى أن "صحة جازان" تسعى دائماً لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفياتها عبر مجموعة من الإجراءات، والتي يأتي منها نظام (فرز الحالات بأقسام الطوارئ) والذي يسهم في حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت المناسب بحسب برتوكولات معتمدة عالمياً.

وأكد "قحل" أهمية تعزيز ثقافة فرز الحالات والتفرقة بين الحالات الباردة والطارئة لدى المجتمع؛ وذلك للتخفيف على أقسام الطوارئ في المستشفيات، موضحاً أن وسائل الإعلام المختلفة شريك مهم في توعية المجتمع بطبيعة عمل هذه الأقسام التي من المفترض أن تكون مخصصة فقط للحالات الطارئة كالحوادث والإصابات وأمراض القلب والجلطات وغيرها من الإصابات والأمراض الطارئة، وما يخص الحالات الباردة فيمكن معالجتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية.