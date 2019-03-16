، بعد تجاوز "عكاظ".. "الروضة" ثالث المتأهلين إلى دوري الدرجة الثانية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق الروضة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه عكاظ بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2 ليتأهل الروضة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.
وكان فريقا الأنوار والانتصار تأهلا، أمس الجمعة، إلى دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على طويق وطبرجل على الترتيب.
وتمكن الأنوار من الفوز على طويق بهدف دون رد، بعد أن كان قد فاز عليه في مباراة الذهاب، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف ليحسم بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.
وحسم الانتصار بطاقة التأهل بعد الفوز على طبرجل برباعية دون رد في مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الانتصار بهدفين دون رد.
وسيتحدد الفريق الرابع المتأهل إلى دوري الدرجة الثانية، الجمعة، حيث تقام مباراة الصفا واللواء، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
بعد تجاوز "عكاظ".. "الروضة" ثالث المتأهلين إلى دوري الدرجة الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
تأهل فريق الروضة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه عكاظ بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2 ليتأهل الروضة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.
وكان فريقا الأنوار والانتصار تأهلا، أمس الجمعة، إلى دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على طويق وطبرجل على الترتيب.
وتمكن الأنوار من الفوز على طويق بهدف دون رد، بعد أن كان قد فاز عليه في مباراة الذهاب، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف ليحسم بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.
وحسم الانتصار بطاقة التأهل بعد الفوز على طبرجل برباعية دون رد في مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الانتصار بهدفين دون رد.
وسيتحدد الفريق الرابع المتأهل إلى دوري الدرجة الثانية، الجمعة، حيث تقام مباراة الصفا واللواء، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
07:30 PM
تأهل فريق الروضة إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه عكاظ بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2 ليتأهل الروضة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.
وكان فريقا الأنوار والانتصار تأهلا، أمس الجمعة، إلى دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على طويق وطبرجل على الترتيب.
وتمكن الأنوار من الفوز على طويق بهدف دون رد، بعد أن كان قد فاز عليه في مباراة الذهاب، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف ليحسم بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.
وحسم الانتصار بطاقة التأهل بعد الفوز على طبرجل برباعية دون رد في مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الانتصار بهدفين دون رد.
وسيتحدد الفريق الرابع المتأهل إلى دوري الدرجة الثانية، الجمعة، حيث تقام مباراة الصفا واللواء، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
، بعد تجاوز "عكاظ".. "الروضة" ثالث المتأهلين إلى دوري الدرجة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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