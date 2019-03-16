، معاناة مرتادي حديقة الحسينية بمكة..  لا توجد مواقف والرصيف الحل ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بدورات مياه آدمية.. وحملات تصحيحية للأمانة

يعاني مرتادو حديقة الحسينية بمكة المكرمة من تراصّ العشرات من عربات الترك فود على امتداد مواقف الحديقة، مما يضطرهم لإكمال أكثر من دورة كاملة حول الحديقة بحثاً عن موقف لمركبتهم.

ووقفت "الخليج 365" مساء أمس على حقيقة ما يحدث أمام حديقة الحسينية، ووثقت انتشار العربات على امتداد الطريق بشكل عشوائي، وارتفاع صوت مواتير الكهرباء، بالإضافة إلى انتشار الأسلاك الكهربائية العشوائية على الأرض، بجانب مخلفات الطعام، وهو ما جعل المكان مرتعاً خصباً للجرذان التي تشتهر الحديقة بكثرتها.

وطالب مرتادو الحديقة الأمانة وإدارة مرور العاصمة المقدسة بالتدخل ووضع تنظيم لمثل هذه العربات، التي تعرضهم وأولادهم إلى خطر الدهس.

وأكدوا ضرورة أن تتضمن الحملات التصحيحية لأمانة العاصمة المقدسة هذه العربات؛ للتأكد من تنفيذها للاشتراطات الصحية وسلامة ما تقدمه لمرتادي الحديقة .

وطالب مرتادو الحديقة بضرورة توفير دورات مياه؛ أسوة بالحدائق الأخرى والتي تقع خارج مكة؛ خاصة وأن الموجود منها متهالك ولا يصلح للاستخدام الآدمي.

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