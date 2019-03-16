مجلس الوزراء يوافق على حد دخل الشخص الطبيعي الذي يعد مستحقاً للدعم السكني

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحديد دخل الشخص الطبيعي الذي يعد مستحقاً للدعم السكني. ووافق المجلس على أن يكون حد دخل الشخص السعودي ذي الصفة الطبيعية المستحق للدعم، وفقاً لما هو معمول به في الضوابط الواردة في تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5-3-1435هـ وتعديلاته، بالإضافة إلى ما هو معمول به في برنامج التمويل العقاري المدعوم المعمول به في صندوق التنمية العقارية.

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