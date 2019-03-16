العثور على كويتي مقتولا داخل شقة في مصر.. والتحقيقات تكشف مفاجأة في القضية

كشفت أجهزة الأمن المصرية، أمس الجمعة، لغز العثور على جثة كويتي الجنسية مقتولًا داخل شقته في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، وتبين أن وراء قتله خادمة بمساعدة 5 أشخاص بغرض سرقته.

وكان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بالعثور على مسن كويتي الجنسية مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن جثة المجني عليه لا يوجد فيها أي إصابات وتوجد آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الخادمة استعانت بشقيقتها و3 عاطلين، واقتحموا الشقة لسرقتها، وعندما شاهدهم المجني عليه أسقطوه أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولاذ المتهمون بالفرار هاربين، وسرقوا 30 دينارًا كويتيا و500 دولار وهاتف نوكيا.

وأعدت القوات الأكمنة للمتهمين ونجحت في القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.