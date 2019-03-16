“العدل” تعلن طرح 276 وظيفة بالرياض للرجال والنساء.. والتقديم غداً

أعلنت وزارة العدل طرح 276 وظيفة في المرتبة الثامنة للرجال والنساء، بمنطقة الرياض، بينها 133 وظيفة للنساء، مبينة أن التقديم إليها سيكون اعتباراً من غد الأحد ويستمر حتى الخميس 14 رجب.
وقالت الوزارة إن الوظائف الشاغرة بمسميات باحث تطوير موارد بشرية، وباحث شرعي، وباحث قانوني، وباحثة شرعية، بالإضافة إلى باحثة عمليات موارد بشرية، وباحثة قانونية، وباحثة قضايا، ومطورة برامج.
وأبانت أن الوظائف مخصصة للخريجين والخريجات من حملة درجة الماجستير، والدبلومات العليا فوق الجامعية، وأن التقديم سيكون على موقعها الإلكتروني، وسيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر ذات الموقع.
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