واصل الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في السناب شات تقديم المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية. وبيّن الحساب ضمن رسائله التوعوية أن عدم تقيد المشاة بالإشارة الخاصة بها تعد مخالفة عقوبتها غرامة مالية من 100 إلى 150 ريالاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة مرورية للمشاة قيمتها تتراوح بين 100- 150 ريالاً.. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.