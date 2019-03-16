الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين

يطل الأمير الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرةً مساء الإثنين المقبل، للحديث عن عدد من القضايا.

وأعلن برنامج “في الصورة” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على “روتانا خليجية” أن الأمير الوليد سيحل ضيفاً على الحلقة المقبلة من البرنامج العاشرة مساء الإثنين.

وأوضحت أن اللقاء سيتناول مواضيع سياسية واقتصادية إضافةً إلى شؤون المجتمع والشأن الرياضي، وسينطلق من الأسئلة الجريئة إلى الإجابات الشفافة.