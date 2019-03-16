يطل الأمير الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرةً مساء الإثنين المقبل، للحديث عن عدد من القضايا.
وأعلن برنامج “في الصورة” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على “روتانا خليجية” أن الأمير الوليد سيحل ضيفاً على الحلقة المقبلة من البرنامج العاشرة مساء الإثنين.
وأوضحت أن اللقاء سيتناول مواضيع سياسية واقتصادية إضافةً إلى شؤون المجتمع والشأن الرياضي، وسينطلق من الأسئلة الجريئة إلى الإجابات الشفافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال في لقاء تلفزيوني على الهواء الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.