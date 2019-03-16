الهلال الأحمر تنقل مريض سمنة مفرطة بجدة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية

نقلت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، صباح اليوم السبت، مريض السمنة المفرطة من منزله بمدينة جدة، إلى ‫مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة؛ لاستكمال الخطة العلاجية.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في محافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن الهيئة قامت بالتعاون مع الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالله الطبية، وبمشاركة الدفاع المدني، بنقل المريض ومتابعة حالته إلى حين وصوله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وأشار أبوزيد، إلى أن ذلك تم بوجود رئيس القيادة الميدانية في الهيئة نايف بن صالح الدوقي، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي الهلال الأحمر.

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وكشف باحثون بريطانيون عن دلائل قوية على وجود صلة بين ازدياد الوزن وحدوث سرطان القولون والمستقيم.

وأكد الباحثون، وجود أدلة قوية على أن تحسين نمط الحياة والاهتمام بخيارات التغذية الصحية والنشاط البدني يمنع حدوث السمنة ويقلل من أخطار السرطان.

وقدّم جون ماذرز البروفيسور في التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل البريطانية بيانات أشارت إلى أن ازدياد مؤشر كتلة جسم الإنسان بخمس نقاط يزيد من نسبة احتمال الإصابة بهذا السرطان بنسبة 18%. ويعبر مؤشر كتلة الجسم عن درجة ضعف الإنسان أو رشاقته أو بدانته وسمنته. وهو حاصل قسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر. وإذا زاد رقم المؤشر على الرقم 25 فإن الشخص يعد بدينًا.

وأضاف ماذرز: ولدى الرجال أيضًا يظهر أن زيادة طول محيط الخصر في أواسط العمر يرتبط أيضًا بزيادة سرطان الأمعاء، وقال إن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يزداد بنسبة 60 % عند زيادة طول محيط الخصر 10 سنتمترات على مدى 10 سنوات. وعزا ذلك إلى ازدياد ظهور الالتهابات لدى الأشخاص البدينين والسمينين.