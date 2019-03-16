بالفيديو.. النيران تلتهم حافلة نقل جماعي بالرياض دون إصابات

اشتعلت النيران، صباح اليوم السبت، بإحدى حافلات النقل الجماعي في شارع الضباب بمدينة الرياض.

وتداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر ألسنة النيران وهي تلتهم حافلة نقل ركاب تابعة لشركة النقل الجماعي «سابتكو»، مقابل مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

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وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن حادث الباص المتداول، حدث اليوم في شارع الضباب بمدينة الرياض، لافتة إلى أنه تم حضور أفراد الدفاع المدني، الذين تمكنوا من إخماد النيران بنجاح.

وأشارت المصادر، إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، مؤكدًا تسليم الحادث لإدارة المرور بعد إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني؛ بحكم الاختصاص أنه حادث سير.

من جانبه، قال عبدالله المريبض، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض، إن حادث احتراق حافلة النقل الجماعي اليوم، لم ينتج عنه أي إصابات.