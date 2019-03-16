«الأرصاد» تفند شائعة السيول.. وتؤكد: أمطار مارس بالمعدل الطبيعي

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول حدوث سيول خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن ذلك غير صحيح وشائعة قديمة.

وأكدت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه لا صحة لشائعة السيول، مضيفةً أن توقعات الهيئة خلال شهر مارس 2019م تشير إلى هطول أمطار في المعدل الطبيعي أو أقل منه، خاصةً على شرق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن شائعة السيول معلومات إخبارية تم تداولها عام 2015م.

وكانت شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تفيد بأن البحرية الأمريكية تحذر دول الخليج العربي من سيول جارفة في شهر مارس الجاري.

من جهة أخرى، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشبه انعدام في الرؤية الأفقية بطرق الرياض.

Advertisements

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية الذي يثير الأتربة والغبار؛ ما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على «الدوادمي وعفيف وشقراء» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، مشيرةً إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد وجَّهت تنبيهًا في وقت سابق اليوم، بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مستوى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية».

وتابعت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تستمر على هذه المناطق حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عودة الأجواء الباردة مصحوبة بحالة ممطرة ورياح مغبرة، بدءًا من مساء اليوم السبت على عدة أماكن بالمملكة.

وقال -عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»- إن هناك حالة ممطرة متوقعة بدءًا من مساء اليوم السبت، على أجزاء من الرياض والشمالية وجنوب المدينة ونجران، وتمتد إلى الباحة وعسير وجازان والشرقية والبحرين والإمارات وشمال عمان.

وتابع قائلًا إن الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد ورياح مغبرة، وانخفاض واضح في درجات الحرارة وعودة الأجواء الباردة بإذن الله.