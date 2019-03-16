إصابة 5 أشخاص بينهم ثلاث حالات خطيرة إثر اندلاع حريق بجدة

فرق الدفاع المدني أخلت المصنع..
أُصيب خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية، بينهم ثلاث حالات خطيرة وحالتان متوسطة الخطورة، بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق بداخل فرن لصهر الحديد بمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت صباح اليوم السبت بلاغًا عن اندلاع حريق في أحد المصانع، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة حادث الحريق خمس فرق إسعافية بعد اخلاء فرق الدفاع المدني المصنع من المصابين.
وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل جميع حالات الاختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى أقرب منشآت صحية.
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