«الطيران المدني» تكشف الوجهات الرئيسية للمسافرين من السعودية

أوضحت هيئة الطيران المدني، اليوم السبت، أن إحصاءات الحركة الجوية في المطارات السعودية لعام 2018م، سجَّلت أعلى عدد مسافرين ورحلات في تاريخ الطيران المدني بالمملكة؛ وذلك بعدد مسافرين بلغ 99.86 مليون مسافر بنسبة زيادة 8%.

ونشرت هيئة الطيران المدني إنفوجرافًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، أوضحت خلاله أن عدد الرحلات بجميع مطارات المملكة في عام 2018م بلغت 771.828 مليون رحلة بنسبة زيادة قدرها 4.1%.

وأضافت أن المطارات الداخلية تعاملت مع 2.6 مليون مسافر من خلال 29935 رحلة، فيما تعاملت المطارات الدولية مع 97.3 مليون مسافر من خلال 741893 رحلة.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن أكثر المطارات حركةً كان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وأخيرًا مطار أبها الدولي.

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أما أكثر الوجهات سفرًا من مطارات المملكة حسب أعداد المسافرين، فجاءت في المرتبة الأولى الإمارات، وفي المرتبة الثانية مصر، وفي الثالثة باكستان، والرابعة الهند.

يُذكَر أن المملكة استضافت مؤخرًا أول معرض سعودي عالمي للطيران، بمشاركة أكثر من 260 شركة، و3000 مشارك، و100 طائرة.

كما تستضيف المملكة -تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- مؤتمر الطيران المدني الدولي، خلال الفترة من 1 إلى 2 أبريل المقبل، وسيكون انعقاد المؤتمر فرصة لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كل ما يتعلَّق بصناعة النقل الجوي وأمن وسلامة قطاع الطيران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط واستراتيجيات القطاع بالمملكة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

ويجمع المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من وزراء النقل ورؤساء سلطة الطيران المدني والخبراء المختصِّين من الهيئات والمنظَّمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.