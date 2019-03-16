شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" : 13 ألف أسرة حصلت على منازل منذ بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الثاني خلال هذا العام، والذي يتضمن أبرز منجزات البرنامج لشهر فبراير، حيث تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الشهر الماضي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج والذي بلغ 13.128 أسرة، منها 7.039 أسرة تمكنت من السكن، حيث يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج بلغ 26,005 أسرة، منهم 13,538 أسرة تمكنت من الحصول على منازل، منذ بداية 2019م وحتى نهاية شهر فبراير، كما أن عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال 2018م قد تجاوز 157 ألف أسرة، كما تطرق لمستهدفات "سكني" في 2019، وتسهيل تملك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، الوحدات تحت الانشاء، تحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، فلل الوزارة الجاهزة، البناء الذاتي، الأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل.

وبحسب التقرير الذي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج فقد فضَّل نحو 50 في المائة من الأسر السعودية الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.