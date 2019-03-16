شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" : 13 ألف أسرة حصلت على منازل منذ بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج بلغ 26,005 أسرة، منهم 13,538 أسرة تمكنت من الحصول على منازل، منذ بداية 2019م وحتى نهاية شهر فبراير، كما أن عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال 2018م قد تجاوز 157 ألف أسرة، كما تطرق لمستهدفات "سكني" في 2019، وتسهيل تملك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، الوحدات تحت الانشاء، تحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، فلل الوزارة الجاهزة، البناء الذاتي، الأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل.
وبحسب التقرير الذي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج فقد فضَّل نحو 50 في المائة من الأسر السعودية الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
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