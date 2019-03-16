اشتعال لحظي داخل فرن صهر حديد يصيب 5 باكستانيين في جدة

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - جدة

باشر الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، بلاغًا عن إشتعال لحظي بداخل فرن لصهر الحديد بمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

Advertisements

وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه إصابة 5 أشخاص من الجنسيه الباكستانية تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

ونشر المدني صورًا تبين عملية السيطرة على الحريق، حيث أظهرت ما سببته النيران في تدمير المكان واسوداده بسبب الدخان.