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اشتعال لحظي داخل فرن صهر حديد يصيب 5 باكستانيين في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشر الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، بلاغًا عن إشتعال لحظي بداخل فرن لصهر الحديد بمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.
وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه إصابة 5 أشخاص من الجنسيه الباكستانية تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
ونشر المدني صورًا تبين عملية السيطرة على الحريق، حيث أظهرت ما سببته النيران في تدمير المكان واسوداده بسبب الدخان.
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