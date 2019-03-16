الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يصل مقر حفل السباق السنوي الكبير للفروسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 7:22 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل، إلى مقر حفل السباق السنوي الكبير للفروسية.

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