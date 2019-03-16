الان تتابع أمير الحدود الشمالية يوّجه باستدعاء مالك أحد المنتزهات بعرعر بعد رصد مخالفات نظامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 7:15 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات الرسمية, باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر, واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات عن الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل.

ووجه سموه الجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة.

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