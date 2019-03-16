جدارة تسجيل جديد | تقديم الوظائف الإدارية والتعليمية والصحية لوزارة الخدمة المدنية 1440

جدارة تسجيل جديد 1440، تعلن وزارة الخدمة المدنية مواعيد تقديم جدارة الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة للخريجين والخريجات، وفق شروط التسجيل في وظائف الخدمة المدنية، والتفاصيل التي وردت في إعلان التوظيف للعام الحالي 1439-1440، وعلى التعليمات العامة الواجب اتباعها أثناء تسجيل الطلبات التي تعلن بناء على ما ورد في خطة التوظيف المعتمدة من الوزارة للقطاعات الحكومية والمؤسسات الغير ممكنة .

وزارة الخدمة المدنية ستدعو قريباً الخريجين والخريجات من الشباب السعودي، لبدء التقديم عبر بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة تسجيل جديد 1440، على وظائف الخدمة المنية المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية ، لمن يتوافق مع شروط التسجيل من حيث التخصصات والدرجات العلمية التي تناسب قواعد القبول، والمتحصل عليها من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية لجامعات وكليات معتمدة .

رابط جدارة تسجيل جديد الوظائف الإدارية وشروط التقديم

شددت وزارة الخدمة المدنية على الخريجين والخريجات الراغبين في التسجيل، بضرورة مطالعة كافة الشروط والتعليمات التي سوف ترد قي إعلان تقديم الوظائف الإدارية على بوابة جدارة الخدمة المدنية الإلكترونية، والتعرف على نوعية التخصصات وعدد الوظائف المخصصة لكل منطقة تعليمية وأماكن العمل ومواعيد التقديم الجديدة وخاصة للرجال .

تحديث 25-11-2018 اليوم بداية تقديم وظائف وزارة الصحة عبر بوابة جدارة، حيث يستقبل موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، طلبات التسجيل على 2171 وظيفة صحية للرجال والنساء ويستمر التسجيل لمدة 7 أيام من اليوم على رابط جدارة 3.

رابط تقديم بوابة التوظيف الإلكتروني

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رابط تقديم جدارة

سيتم نشر بيانات تفصيلية حول أماكن شغل الوظائف والفئات المستهدفة، والية التقديم على الوظائف الإدارية حتى إعلان أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيا لتلك الوظائف، وسنرفق لكم صورة من جدول الخطة الزمنية للتعرف على مواعيد تسجيل وظائف الخدمة المدنية.

وظائف التجارة الادارية

تحديث 8-4-1439 : التسجيل في الوظائف الادارية على رابط جدارة تسجيل جديد 1439 للوظائف الخاصة بوزارة التجارة والاستثمار بعدد 84 وظيفة ادارية شاغرة .