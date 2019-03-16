ظهرت نتائج قياس القدرات العامه بالسجل المدني حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول علي موقع قياس الإلكتروني للنتائج من اجل استخراج نتيجة اختبار قياس من خلال السجل المدني ورقم الهوية والرمز المرئي، حيث يمكن طباعة نتائج اختبار القدرات العامة سواء كانت المحوسبة أو الورقي بكل سهولة وذلك من خلال رابط الموقع الالكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم الذي سوف نرفق رابطه المباشر باسم هذا المقال فرجاء تابعونا لمعرفة خطوات الاستعلام عن درجات اختبار القياس بالسجل المدني .

نتائج قياس القدرات العامه بالسجل المدني فقط

اختبار القدرات العامة يستهدف شريحة كبيرة من الطلبة والطلبات في المرحلة الثانوية وكذلك في الجامعية وذلك من اجل خوض ماراثون التنسيق بالجامعات والتأهيل الوظيفي بالقطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، مختبر قياس يجري هذه الاختبارات تحت رعاية وزارة التربية والتعليم السعودي لمتابعة جميع مؤشرات القبول بشكل مباشر وتوثيق الشهادات الصادرة منه بشكل رسمي.

نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامه، حيث يقوم المستعلم بالدخول علي موقع نتائج قياس للخدمات الإلكترونية، من ثم يقوم الطالب أو الطالبة بأجراء عملية تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني الخاص بحساباتهم علي الموقع الالكتروني من ثم نقوم بالتوجه مباشرة إلي رابط الاستعلام عن النتائج من خلال شبكة الأنترنت.

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي هو الوحيد المسئول عن موعد ظهور نتائج القدرات العامة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج لمعرفة درجات الاختبارات الخاصة بالقدرات خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن أيضا استعلام عن نتائج اختبار التحصيلي من على موقع قياس الإلكتروني الذي موضح لكم بعالية.