زار موظفو السفارة السعودية في نيوزيلندا، اليوم السبت، المواطن أصيل الأنصاري بالمستشفى الذي يتلقى به العلاج عقب إصابته في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين، وأسفر عن مقتل 51 شخصًا وفقًا لآخر إحصائية.
وأوضحت سفارة المملكة -عبر حسابها بموقع التواصل (تويتر)- أن موظفي السفارة زاروا المواطن أصيل الأنصاري في المستشفى، واطمأنوا على صحته؛ حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم، وحالته مستقرة الآن، ومن المتوقع خروجه من المستشفى غدًا الأحد بفضل من الله.
وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايست تشيرش، وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع.
وأصيب الطالب السعودي أصيل برصاصة في قدمه، أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد النور الذي استهدفه الهجوم الإرهابي.
من جانبه، قال السفير عبدالرحمن السحيباني، إن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.
وكانت السفارة قد نعت المواطن محسن محمد الحربي، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت (بتوقيت نيوزلندا)، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايست تشيرش.
وأعلنت السفارة، أمس الجمعة، إصابة مواطن ثانٍ في الهجوم الإرهابي، موضحةً -في بيان إلحاقي ببيانها الأول- إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين، مؤكدةً أنهما يعالجان حاليًّا في مستشفى كرايست تشيرش.
وقالت السفارة، إنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر مصاب في المستشفى، فتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابَين السعوديَّين ومساعدتهما نفسيًّا والاهتمام بحالتهما، مؤكدةً أنها على تواصل دائم ومستمر مع السلطات في نيوزيلندا؛ لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالة المصابين السعوديين.
وأسفر الحادث الإرهابي على المسجدين عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 48 آخرين وفقًا لآخر إحصائية، في هجومٍ نفَّذه أسترالي على مسجدَين بنيوزيلندا، وأعلنت الشرطة توجيه تهمة القتل إلى منفذ الهجوم الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في نيوزيلندا توضح الحالة الصحية لمصاب الهجوم الإرهابي أصيل الأنصاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.