دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفارة السفارة السعودية في نيوزيلندا توضح الحالة الصحية لمصاب الهجوم الإرهابي أصيل الأنصاري

زار موظفو السفارة السعودية في نيوزيلندا، اليوم السبت، المواطن أصيل الأنصاري بالمستشفى الذي يتلقى به العلاج عقب إصابته في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين، وأسفر عن مقتل 51 شخصًا وفقًا لآخر إحصائية.

وأوضحت سفارة المملكة -عبر حسابها بموقع التواصل (تويتر)- أن موظفي السفارة زاروا المواطن أصيل الأنصاري في المستشفى، واطمأنوا على صحته؛ حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم، وحالته مستقرة الآن، ومن المتوقع خروجه من المستشفى غدًا الأحد بفضل من الله.

وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايست تشيرش، وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع.

وأصيب الطالب السعودي أصيل برصاصة في قدمه، أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد النور الذي استهدفه الهجوم الإرهابي.

من جانبه، قال السفير عبدالرحمن السحيباني، إن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

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وكانت السفارة قد نعت المواطن محسن محمد الحربي، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت (بتوقيت نيوزلندا)، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايست تشيرش.

وأعلنت السفارة، أمس الجمعة، إصابة مواطن ثانٍ في الهجوم الإرهابي، موضحةً -في بيان إلحاقي ببيانها الأول- إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين، مؤكدةً أنهما يعالجان حاليًّا في مستشفى كرايست تشيرش.

وقالت السفارة، إنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر مصاب في المستشفى، فتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابَين السعوديَّين ومساعدتهما نفسيًّا والاهتمام بحالتهما، مؤكدةً أنها على تواصل دائم ومستمر مع السلطات في نيوزيلندا؛ لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالة المصابين السعوديين.

وأسفر الحادث الإرهابي على المسجدين عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 48 آخرين وفقًا لآخر إحصائية، في هجومٍ نفَّذه أسترالي على مسجدَين بنيوزيلندا، وأعلنت الشرطة توجيه تهمة القتل إلى منفذ الهجوم الإرهابي.