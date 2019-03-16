شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المياه السعودي ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مساء يوم غد الأحد حفل افتتاح منتدى المياه السعودي الذي سيعقد بفندق فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الأستاذ الدكتور فيصل السبيعي، أن هذا المنتدى، الذي يقام في الفترة 17 - 19 مارس 2019، يأتي تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، ليُلقي الضوء على الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه بالمملكة ضمن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه.

وأفاد الدكتور السبيعي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وكذلك جذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وزيادة المحتوى المحلي وتطوير تقنيات المياه وتوطينها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في مواجهة تحديات الاستدامة المائية.

وعدَّ المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشروعات المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة.

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ووصف الدكتور السبيعي المنتدى بالمنصة التي تجمع قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في مجالات المياه، مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، إضافة إلى شركاء من خارج قطاع المياه محلياً ودوليّاً.

وبيَّن وكيل الوزارة للمياه أن المنتدى ستنطلق فعالياته صباح غد الأحد بأربع ورش عمل متخصصة وهي: (إدارة مشروعات المياه)، و(أحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية)، و(الاستخدام الأمثل للمياه)، و(الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية "المياه والصرف الصحي).

وقال السبيعي: "يتضمن برنامج المنتدى أيضاً، ثلاث حلقات نقاش، تتناول الأولى التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وتتحدث الثانية عن المجتمع والمياه، في حين تناقش الحلقة الثالثة دور الجهات والمراكز البحثية في استدامة المياه".

وأضاف: "كما يتضمن برنامج المنتدى 7 جلسات رئيسة، هي: الاستراتيجيات واستدامة المياه، والسياسات والتشريعات ودورها في المحافظة على استدامة المياه، والمحتوى المحلي وتوطين تقنية المياه، وتقنيات واستخدامات المياه المجددة، وخبرات وتجارب دولية في استدامة المياه، ونظم وتقنيات سلسلة الإمداد والتوزيع، وابتكارات واعدة لاستدامة قطاع المياه", مشيراً إلى أنه سيقام معرض مصاحب يشارك فيه عدد من الجهات التي تمثل القطاع الحكومي والخاص المتعلقة بالنشاط المائي.