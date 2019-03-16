الان تتابع “الهلال الأحمر” تنقل مريضا بالسمنة من منزله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365: نقلت هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة، صباح اليوم (السبت)، مريضا بالسمنة المفرطة، لتلقي العلاج في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في محافظة جدة، أن “الهيئة تعاونت مع الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية، بمشاركة الدفاع المدني، لنقل المريض، ومتابعة حالته إلى حين وصوله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، بتواجد رئيس القيادة الميدانية في الهيئة نايف بن صالح الدوقي، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي الهلال الأحمر.

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