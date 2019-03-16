، "الأرصاد" عن طقس مواجهة "الوحدة" و"النصر": سماء غائمة وأتربة مثارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرارة معتدلة إلى مرتفعة ورطوبة 70% باستاد الملك عبدالعزيز بمكة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن توقعات الطقس، اليوم السبت، لمباراة "الوحدة" و"النصر" باستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بأن المباراة ستشهد سماء غائمة جزئياً وأتربة مثارة.

ولفتت "الأرصاد" إلى أن استاد المباراة سيشهد رياحاً شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 15 : 30 كم/ س، فيما ستكون درجة الحرارة بين 18 و30 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة 70%.