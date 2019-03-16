، "الراجحي" يمنح إحدى منسوبات "العمل" إجازة للاطمئنان على ابنها في نيوزلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزير اتصل بها وهنأها بسلامة ابنها "الأنصاري" بعد خضوعه لعملية جراحية

أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالاً هاتفياً بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري، يهنئها بسلامة ابنها أصيل الأنصاري الذي نجا -بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.

ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، فقد اطمأن الوزير على سلامة ابنها "أصيل"، داعياً الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالماً معافى.

وقد وجّه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها؛ للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.