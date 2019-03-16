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أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالاً هاتفياً بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري، يهنئها بسلامة ابنها أصيل الأنصاري الذي نجا -بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، فقد اطمأن الوزير على سلامة ابنها "أصيل"، داعياً الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالماً معافى.
وقد وجّه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها؛ للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.
"الراجحي" يمنح إحدى منسوبات "العمل" إجازة للاطمئنان على ابنها في نيوزلنداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالاً هاتفياً بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري، يهنئها بسلامة ابنها أصيل الأنصاري الذي نجا -بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، فقد اطمأن الوزير على سلامة ابنها "أصيل"، داعياً الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالماً معافى.
وقد وجّه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها؛ للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
02:13 PM
الوزير اتصل بها وهنأها بسلامة ابنها "الأنصاري" بعد خضوعه لعملية جراحية
أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالاً هاتفياً بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري، يهنئها بسلامة ابنها أصيل الأنصاري الذي نجا -بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، فقد اطمأن الوزير على سلامة ابنها "أصيل"، داعياً الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالماً معافى.
وقد وجّه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها؛ للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.
، "الراجحي" يمنح إحدى منسوبات "العمل" إجازة للاطمئنان على ابنها في نيوزلندا ،
المصدر : الخليج 365
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