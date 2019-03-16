، التقديم يبدأ غداً على وظائف "العدل" بالرياض ،

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يبدا غداً الأحد التقديم على الـ 276 وظيفة شاغرة التي أعلنتها وزارة العدل في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، والتقديم متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوافر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).
وبيّنت أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).
وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة الإلكترونية.
ووفق الوزارة: يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم غد الأحد الموافق 10 /7/ 1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 14 /7/ 1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.
التقديم يبدأ غداً على وظائف "العدل" بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
يبدا غداً الأحد التقديم على الـ 276 وظيفة شاغرة التي أعلنتها وزارة العدل في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، والتقديم متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوافر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).
وبيّنت أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).
وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة الإلكترونية.
ووفق الوزارة: يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم غد الأحد الموافق 10 /7/ 1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 14 /7/ 1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
01:51 PM
276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة
يبدا غداً الأحد التقديم على الـ 276 وظيفة شاغرة التي أعلنتها وزارة العدل في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، والتقديم متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوافر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).
وبيّنت أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).
وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة الإلكترونية.
ووفق الوزارة: يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم غد الأحد الموافق 10 /7/ 1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 14 /7/ 1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.
، التقديم يبدأ غداً على وظائف "العدل" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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