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وجهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج جميع مدارس المحافظة "بنين - بنات" باستبدال الاصطفاف الصباحي غداً برياضة المشي.
وأكد تعليم الأفلاج أنه تفاعلاً مع حملة "امش 30" على جميع مدارس المحافظة استبدال الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد برياضة المشي بعد النشيد الوطني.
وتأتي حملة "امش 30" لتعزيز ثقافة المجتمع حول أهمية المشي ومعرفة فوائده الصحية، ورفع نسبة ممارسة رياضة المشي في المملكة، التي تُعد ضمن أهداف رؤية 2030 في المجال الصحي.
الأفلاج .. استبدال الاصطفاف الصباحي برياضة المشيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
وجهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج جميع مدارس المحافظة "بنين - بنات" باستبدال الاصطفاف الصباحي غداً برياضة المشي.
وأكد تعليم الأفلاج أنه تفاعلاً مع حملة "امش 30" على جميع مدارس المحافظة استبدال الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد برياضة المشي بعد النشيد الوطني.
وتأتي حملة "امش 30" لتعزيز ثقافة المجتمع حول أهمية المشي ومعرفة فوائده الصحية، ورفع نسبة ممارسة رياضة المشي في المملكة، التي تُعد ضمن أهداف رؤية 2030 في المجال الصحي.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
01:43 PM
تفعيلًا لحملة "امش 30" لنشر الوعي بفوائده الصحية
وجهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج جميع مدارس المحافظة "بنين - بنات" باستبدال الاصطفاف الصباحي غداً برياضة المشي.
وأكد تعليم الأفلاج أنه تفاعلاً مع حملة "امش 30" على جميع مدارس المحافظة استبدال الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد برياضة المشي بعد النشيد الوطني.
وتأتي حملة "امش 30" لتعزيز ثقافة المجتمع حول أهمية المشي ومعرفة فوائده الصحية، ورفع نسبة ممارسة رياضة المشي في المملكة، التي تُعد ضمن أهداف رؤية 2030 في المجال الصحي.
، الأفلاج .. استبدال الاصطفاف الصباحي برياضة المشي ،
المصدر : الخليج 365
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