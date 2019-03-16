، الأفلاج .. استبدال الاصطفاف الصباحي برياضة المشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفعيلًا لحملة "امش 30" لنشر الوعي بفوائده الصحية

وجهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج جميع مدارس المحافظة "بنين - بنات" باستبدال الاصطفاف الصباحي غداً برياضة المشي.

وأكد تعليم الأفلاج أنه تفاعلاً مع حملة "امش 30" على جميع مدارس المحافظة استبدال الاصطفاف الصباحي يوم غد الأحد برياضة المشي بعد النشيد الوطني.

وتأتي حملة "امش 30" لتعزيز ثقافة المجتمع حول أهمية المشي ومعرفة فوائده الصحية، ورفع نسبة ممارسة رياضة المشي في المملكة، التي تُعد ضمن أهداف رؤية 2030 في المجال الصحي.