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ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن؛ الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاندا.
ووصلت أرديرن، اليوم السبت، إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".
وبدأت نيوزيلاندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصلّيًا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.
والتقطت عدسات المصورين صورًا عدة لرئيسة الوزراء "جاسيندا" وهي مرتدية الحجاب عند زيارتها لذوي الضحايا.
رئيسة وزراء نيوزيلاندا ترتدي الحجاب تضامنًا مع ضحايا المسجدينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن؛ الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاندا.
ووصلت أرديرن، اليوم السبت، إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".
وبدأت نيوزيلاندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصلّيًا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.
والتقطت عدسات المصورين صورًا عدة لرئيسة الوزراء "جاسيندا" وهي مرتدية الحجاب عند زيارتها لذوي الضحايا.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
01:26 PM
"جاسيندا أرديرن" أعربت عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة"
ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن؛ الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاندا.
ووصلت أرديرن، اليوم السبت، إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".
وبدأت نيوزيلاندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصلّيًا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.
والتقطت عدسات المصورين صورًا عدة لرئيسة الوزراء "جاسيندا" وهي مرتدية الحجاب عند زيارتها لذوي الضحايا.
، رئيسة وزراء نيوزيلاندا ترتدي الحجاب تضامنًا مع ضحايا المسجدين ،
المصدر : الخليج 365
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