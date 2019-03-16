مُسن عمره 100 عام يشارك في فعالیة “امش 30” بعسير

سجل مُسن يبلغ من العمر 100 عام اسمه كأكبر المشاركين سناً في فعالیة “امش 30” التي تنظمھا وزارة الصحة، وانطلقت من منطقة عسير.

ونشرت وزارة الصحة صورة للمُسن “العم علي” خلال مشاركته في فعالية المشي بمنطقة عسير.

وكان قد شارك الآلاف في فعالیة “امش 30 “، التي نظمتھا وزارة الصحة أمس (الجمعة) في مختلف مناطق المملكة، والھادفة لنشر رياضة المشي والتوعیة بأھمیتھا.