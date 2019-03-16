الأرصاد تنبِّه 10 مناطق: أمطار وأتربة مثارة.. وتدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الحدود الشمالية والشرقية والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان وتبوك والقصيم حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل طريف وعرعر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الحدود الشمالية ذكرت الهيئة أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل رفحاء وطريف وعرعر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والأحساء والدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية قالت “الأرصاد” إن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا مماثلاً لمنطقة الباحة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الباحة قالت “الأرصاد” إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بلجرشي والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

ونبّهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الهدا والطائف وبني سعد والشفا وميسان وتربة والمويه والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، وتشمل تربة وظلم والمويه والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة عسير أيضًا هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أبها وخميس مشيط والسودة ومحايل والنماص وظهران الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

ونبهت منطقة جازان بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل فيفا والداير والعارضة والخوبة والريث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وخصت منطقة الرياض بتنبيه مماثل بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الزلفي والرياض والخرج والدرعية والمجمعة والدوادمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل طبرجل وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف ذكرت الهيئة أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، وتشمل سكاكا والقريات وطبرجل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبَّهت منطقة القصيم بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل بريدة وعنيزة البكيرية والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وكذلك نبهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل أبار الماشي والتيمة وبدر ومهد الذهب وينبع والطريق الواصل إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل حوطة بني تميم والخرج والرياض والقويعية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة تبوك بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية. وتشمل تيماء وتبوك والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 9.00 صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.