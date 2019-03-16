مدير الإفتاء بجازان: يحق للزوجة مخالفة بعض شروط المسيار حتى لو كان دون علم الزوج

أكد مدير مركز الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد شيبة، أنه يجوز للمرأة في زواج المسيار مخالفة بعض الشروط المتفق عليها قبل الزواج، ومن ذلك شرط عدم الإنجاب.

وأوضح شيبة، حسبما أوردت “عكاظ”، أن مخالفة الزوجة لشروط زواج المسيار بعد الزواج، لا بأس به، حتى لو كان دون علم الزوج، وإذا رزق الزوجان بمولود، وجب على الزوج النفقة عليه.

ولفت إلى أنه لا يصح اشتراط عدم الإنجاب؛ لأن اشتراط عدم الإنجاب يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج.