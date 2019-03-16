المغامسي يعلق على حادث نيوزيلاندا.. ويوجه رسالة إلى المسلمين- فيديو

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على الحـادث الإرهـابي بنيوزيلاندا، داعياً قادة العالم وأصحاب الفكر والرأي والساسة إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية.

وقال المغامسي في مداخلة على “القناة الإخبارية”، إنه لابد أن يتخذ العالم خطوات أكثر تأصيلاً فيما يعرف بالقدرة على التعايش، مشدداً على أن إطلاق خطاب الكراهية بلا قيد ينتج عنه مثل هذه الأفعال.

وطالب المغامسي جميع المسلمين حول العالم وخاصةً في نيوزيلاندا بعدم تعميم الحادث الإرهابي وأن يقرأوا بحكمة، خاصةً أنه جاء من شخص يحمل في نفسه شيئاً ضد الإسلام.

وأشار إلى أنه في حال تعميم هذه الحادثة فإن الناس بقصد منهم أو بغير قصد ستكون منهم ردة فعل غير صحيحة لذا لا بد من التأني واحتساب هؤلاء شهداء عند الله.