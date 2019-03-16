موعد مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريقين

من المنتظر، أن يستضيف فريق الوحدة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز، فريق النصر يوم السبت، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بحيث يسعى الأول بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ”ميدو“، لاستكمال مسلسل مفاجآته بعد التعادل الأخير مع الهلال في عقر داره.

ويأتي ذلك ضمن الجولة الـ 24 ببطولة الدوري السعودي، علما بأنه يأمل فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا عبور هذه العقبة ومواصلة الصراع على القمة مع الهلال. "وفق إرم نيوز"

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبدالله الحربي ودوري بلس 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

ومن المرجح أن يعتمد ميدو على نفس التشكيلة التي خاض بها لقاء الهلال، وتضم الحارس عبدالله الجدعاني وأمامه الرباعي فواز الصقور وعبدالإله العمري والبرازيلي ريناتو جونيور والجزائري زيدان مباركو للدفاع.

ويقود خط الوسط المخضرم وليد باخشوين وبجواره محمد القرني وعلي النمر وعبدالإله المالكي والبرازيلي ماركوس جويليرمي.

أما في الهجوم سيكون أحمد عبده جابر، مع وجود عناصر واعدة مثل التونسي عصام الجبالي وجابر عسيري وصالح العمري، مع احتمالية ظهور الحارس المصري محمد عواد وأيضاً الفنزويلي روميلو أوتيرو بعد التعافي من الإصابة.

ويفتقد النصر خدمات إبراهيم غالب والبرازيلي مايكون وراكان الشملان، ولكن الفريق، صاحب الرداء الأصفر، لديه لاعبون مهددون بالغياب عن كلاسيكو الهلال في الجولة الماضية بسبب تراكم البطاقات.

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أما في حالة تلقي الإنذار أمام الوحدة سيغيبون عن الكلاسيكو، وهم البرازيليان برونو أوفيني وبيتروس، وحمد المنصور ويحيى الشهري.

ويعتمد فيتوريا على الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي خالد عبدالباقي وعمر هوساوي والبرازيلي برونو أوفيني وعبدالرحمن العبيد للدفاع، والمغربي نورالدين إمرابط والبرازيليين جوليانو وبيتروس وعبدالله الخيبري، مع الثنائي الهجومي المرعب النيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرازق حمدالله.

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد 36 نقطة من 10 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 29 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، ويعتلي صدارة هدافي الفريق البرازيلي ماركوس جويليرمي برصيد 8 أهداف.

كما ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، وفاز الفريق 16 مرة مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، وسجل العالمي 45 هدفًا واستقبل 21 هدفًا، ويبقى هدافه المغربي عبدالرازق حمدالله برصيد 17 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في ملعب النصر بفوز الوحدة بنتيجة 2/1، وفاز النصر في آخر زيارة لملعب الوحدة بثلاثية دون رد في أكتوبر 2016.