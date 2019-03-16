إسرائيل إلى جانب قوات أجنبية وسعودية في حرب اليمن

صرّح المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء يحيى سريع، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي أن 22 دولة شاركت في العدوان على اليمن بشكل غير مباشر منذ أربعة أعوام.

وأكد سريع:" الدور الأمريكي في العدوان على اليمن واضح وأصيل بل هو دور قيادي دور موجه، والمشاركة الإسرائيلية لا تحتاج إلى أدلة أكثر مما تحدث به قادة العدو الإسرائيلي وكذلك وسائل إعلامه، ونمتلك أدلة مادية على مشاركة العدو الصهيوني وسيكشف عنها في وقته".

وتابع: "العدو الإسرائيلي شارك بشكل مباشر في العمليات الجوية للعدوان سيما في معارك الساحل الغربي، ودول غربية شاركت بقوات خاصة تولت تنفيذ مهام محددة بحرية وبرية، في حين أعلنت ثلاث دول انسحابها من تحالف العدوان وأنهت مشاركتها".

وأشار سريع إلى استمرار عمليات التصنيع والإنتاج لسلاح الجو المسير، وأنها تخضع لعمليات تطويرية دائمة، وتم إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً.

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وذكر أن سلاح الجو المسير نفذ 1362 عملية استطلاع ورصد لأهداف تابعة للعدو، زودت الصور الجوية والإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية.

ونوّه إلى أن دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية بإضافة 300 هدف عسكري، وأن "الأهداف المشروعة تمتد إلى عاصمة السعودية الرياض والإمارات أبوظبي".

وذكر سريع أن وحدتي الهندسة وضد الدروع نجحت في تنفيذ ما يقارب تسعة آلاف عملية نوعية، أدت إلى تدمير وإعطاب ما لا يقل عن سبعة آلاف مدرعة وآلية وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة، لافتاً إلى أن الموثق بعدسة الإعلام الحربي لتلك العمليات يتجاوز 5069 آلية ومدرعة ودبابة وناقلة جند، معظمها أمريكية وبريطانية وفرنسية ومن بلدان أخرى.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها أنصار الله في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.