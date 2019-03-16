يبلغ ١٨ عامًا ومصاب بالسكري..
علمت «عاجل» من مصادرها أنَّ الجهات الأمنية والدفاع المدني يكثفان جهودهما للبحث عن شاب مفقود، يبلغ من العمر ١٨ عامًا في وادي قوب بالباحة.
وأفادت المصادر أنَّ بعض الشباب قاموا بإبلاغ الجهات المختصة عن نزول زميلهم من منحدر ٣٠ مترًا، مشيرين إلى أنّه مصاب بداء السكري.
وأكّدت المصادر أنَّ فرق البحث بالدفاع المدني لا تزال تكثّف البحث، في محاولة للعثور على الشاب المفقود.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء غامض لشاب بأحد أودية الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.