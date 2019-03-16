اختفاء غامض لشاب بأحد أودية الباحة

علمت «عاجل» من مصادرها أنَّ الجهات الأمنية والدفاع المدني يكثفان جهودهما للبحث عن شاب مفقود، يبلغ من العمر ١٨ عامًا في وادي قوب بالباحة.

وأفادت المصادر أنَّ بعض الشباب قاموا بإبلاغ الجهات المختصة عن نزول زميلهم من منحدر ٣٠ مترًا، مشيرين إلى أنّه مصاب بداء السكري.

وأكّدت المصادر أنَّ فرق البحث بالدفاع المدني لا تزال تكثّف البحث، في محاولة للعثور على الشاب المفقود.