أتربة وغبار ورؤية محدودة على 9 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تنبيهًا برياح وأتربة ورؤية محدودة على 9 مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى نشاط للرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مستوى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وتبوك، وحائل، والشرقية.

وأضافت الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ على المناطق المذكورة في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتنتهي في الساعة السابعة مساء.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت في تقريرها لطقس السبت، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية المُمطرة على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد أن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

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وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة.

في السياق ذاته، توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة باردة تتضمن انخفاضًا في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مدن المملكة.

وقال الباحث في الطقس، عبر «تويتر»، إن انخفاض درجات الحرارة يستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين المقبل.

وقدم الحصيني نصيحة بعدم تنظيف الأحواش في الوقت الحالي، قائلًا: «لا تستعجلوا بغسل الأحواش والبيوت.. متوقع السبت والأحد رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، يرافقها انخفاض من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مدن المملكة من السبت 9 رجب، حتى الإثنين 11 رجب 1440 هـ».

كما نصح الباحث في الطقس أهالي الشمالية والوسطى بالملابس الثقيلة، قائلًا: «الشمالية والوسطى.. لبسوا عيالكم، عودة الأجواء باردة ليلًا والصباح الباكر، معتدلة نهارًا».