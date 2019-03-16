

لحج 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة لحج دورة تدريبة في كيفية مكافحة " أهم الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية " ودورة في التسويق الزراعي، ضمن البرامج التدريبية للقطاع الزراعي التابع لمشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وتعرف المتدربون على أهم الأمراض التي تصيب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحشرات الناقلة للأمراض مثل حشرة الأرضة والبق الأبيض وغيرها.

كما تعرف متدربو دورة التسويق الزراعي على فنون التسويق الزراعي الذي يبدأ بالحصاد الجيد للمحصول الزراعي وكيفية تعبئته وتخزينه بصورة صحيحة والبحث عن أسواق متعددة لبيعه ليعود على المزارع بدخل يساهم في تحسين وضعه المعيشي ويرفع زيادة الإنتاج.

وثمن مدير مكتب إدارة الزراعة بمديرية المسيمر عبدالباسط محمد عبدالله الخطوة الجبارة التي قام بها مشروع تحسين سبل العيش باليمن تجاه مزارعي المديرية عن طريق تدريبهم وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم في تحسين أدائهم الزراعي بما يتواكب والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

وقال عبدالباسط : لمسنا أثر التدريب جليا في المزارعين من خلال تفاعلهم واستفساراتهم وعرض المشكلات التي تواجههم أثناء فلاحة الأرض وإصرارهم على التغلب عليها في أقصر فترة ممكنة.

// انتهى //

13:48ت م

0033





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورتين تدريبيتين في مكافحة الآفات الحشرية والتسويق الزراعي بمحافظة لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.