السعودية اليوم / اختتام فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث بجامعة الملك خالد بفرع تهامة



محايل 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

اختتمت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث بفرع جامعة الملك خالد في تهامة وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري .

وأوضح رئيس الملتقى عميد كلية العلوم والآداب بمحايل الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري،أن الملتقى شهد ست جلسات علمية بمشاركة 15 باحثًا في تقديم أوراق علمية متخصصة قدمت من أقسام الفرع الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والاقتصاد المنزلي ،إضافة قسم الكيمياء الفيزياء .

وأفاد أن الملتقى العلمي خرج بعدة توصيات منها العمل على إنشاء مركز بحثي في تهامة لخدمة التخصصات العلمية والأدبية، والدعوة إلى إنشاء مركز للدراسات الإحصائية ،كذلك العمل على نشر بحوث الملتقى في دوريات علمية متخصصة.

ودعت الأعضاء إلى المشاركة في برامج البحث العلمي المختلفة بالجامعة من مشاريع ومجموعات بحثية، والاهتمام بالأبحاث والدراسات النوعية في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى دعم البحث العلمي بما من شأنه فتح آفاق جديدة في مجالات البحوث العلمية المعتبرة.

وشملت التوصيات دعوة للباحثين إلى زيادة عدد الأبحاث العلمية المهتمة بتحلية المياه للارتقاء بمنظومة تحلية المياه بتهامة، والعمل على الإفادة من الإنتاج الأدبي العربي القديم والحديث في غرس القيم وإشاعة المعارف، ودعم الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني والتحصين من الأفكار المنحرفة الدخيلة على عقيدتنا وثقافتنا الأصيلة، والتوعية بأهمية الوقف التعليمي كرافد أساسي من روافد التنمية الفكرية والثقافية، إلى جانب تشجيع إنشاء الأوقاف التعليمية للجامعات، والحث على دمج الطلبة والطالبات في النسيج البحثي لدراسة وتحليل المشكلات المجتمعية وايجاد الحلول لها .

// انتهى //

13:35ت م

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