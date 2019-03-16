السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تنظم حلقات عمل في 6 مدن ليبية



طرابلس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن تنظيم حلقات عمل في 6 مدن ليبية حول الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها.

وبينت منظمة الصحة العالمية في بيان مقتضب لها اليوم، أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية وبدعم من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة بتنظيم سلسلة من 9 حلقات عمل تدريبية ناجحة حول الوقاية من الأمراض غير المعدية علاجها, موضحة أن حلقات العمل شملت مدن جنزور، طرابلس، سبها، برقن، البيضاء، طبرق.

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انتهى //

13:33ت م

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