

الدمام 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

تجتمع أكثر من 200 مركبة كلاسيكية في أكبر تظاهرة فنية لهواة المركبات القديمة، في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يقدم برامج وفعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية متميّزة ومتنوعة تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة شرائح المجتمع.

ويستقبل المتنزه الزوار من الساعة 4 عصراً وحتى 9:30مساءً يومياً ،حتى 20 مارس الجاري، للاطلاع على المركبات القديمة التي يعود تاريخ صنع بعضها إلى أكثر من 100 عام.

// انتهى //

13:20ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 200 مركبة كلاسيكية تجتمع بكورنيش الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.