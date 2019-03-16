شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل مؤتمر الأرشيفات العربية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على فعاليات المؤتمر الدولي الذي يقام خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1440هـ الموافق من 24 - 26 مارس 2019م، في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال الرياض وأبرز الجوانب التنظيمية لذلك.
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